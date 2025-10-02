Тьен — о сотрудничестве с Чангом: его опыт игры и тренерской работы очень многое даёт

52-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тьен рассказал, как влияет на его игру работа с победителем «Ролан Гаррос» – 1989 бывшим американским теннисистом Майклом Чангом.

– У вас достаточно рассудительный тренер. Что вам даёт работа с Майклом?

– У меня никогда раньше не было тренера, который бы играл в профессиональный теннис, по крайней мере на таком уровне. Я думаю, его опыт игры и тренерской работы очень многое даёт, потому что я пока только начинаю, у меня не так много опыта. А иметь тренера, который уже проходил через то, через что сейчас прохожу я, который знает повседневные реалии, понимает, что я могу думать и что чувствовать, — это здорово.

Я считаю, что не обязательно быть выдающимся игроком, чтобы быть хорошим тренером. Но тот опыт, который у него есть и как у игрока, и как у тренера, действительно очень помог мне.

Это новый взгляд, который открыл мне глаза. Новое лицо, новый голос — это оказалось просто отличным опытом, – сказал Тьен на пресс-конференции турнира в Пекине.

19-летний Лёнер Тьен вышел в финал турнира АТР-500 в Пекине, в котором уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 2:6.