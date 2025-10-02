Скидки
Теннис

«Будет год, полный радости». Свитолина отреагировала на завершение карьеры Монфиса


Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина трогательно отреагировала на решение своего мужа, француза Гаэля Монфиса, завершить теннисную карьеру.

«Это будет очень весёлый и очень приятный последний год для тебя, для нас как семьи и для всех болельщиков, это будет невероятно захватывающе.

Очень жду того момента, когда ты снова выйдешь на корт. Это будет волнительно, грустно. Для меня лично это будет нелегко, и даже сейчас я сдерживаю слёзы… Но это будет год, полный радости. Я очень счастлива быть рядом с тобой», — сказала Свитолина в видео, размещённом в аккаунте Монфиса в социальной сети Х.

39-летний Монфис объявил о завершении профессиональной карьеры в 2026 году. Игрок полностью проведёт весь следующий сезон. Последним турниром Монфиса станет «Мастерс» в Париже.

