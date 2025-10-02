Симон, Гаске, Свитолина и Цонга сняли видеоролик для Монфиса

Французские теннисисты Жиль Симон, Ришар Гаске, Жо-Вильфрид Цонга, а также украинская теннисистка Элина Свитолина приняли участие в записи видеоролика в поддержку полуфиналиста двух турниров «Большого шлема» Гаэля Монфиса, заявившего о планируемом в 2026 году завершении карьеры. Теннисисты тепло высказались о Монфисе и пожелали ему насладиться последним сезоном в профессиональном теннисе.

Четвёрка Симона, Гаске, Цонга и Монфиса носила неофициальное название «новые мушкетёры». Спортсмены считались одними из наиболее успешных французских теннисистов начала XXI века.

Монфис женат на украинской теннисистке Элине Свитолиной с 2021 года. В 2022 году у пары родилась дочь Скай.