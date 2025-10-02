Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Симон, Гаске, Свитолина и Цонга сняли видеоролик для Монфиса

Симон, Гаске, Свитолина и Цонга сняли видеоролик для Монфиса
Комментарии

Французские теннисисты Жиль Симон, Ришар Гаске, Жо-Вильфрид Цонга, а также украинская теннисистка Элина Свитолина приняли участие в записи видеоролика в поддержку полуфиналиста двух турниров «Большого шлема» Гаэля Монфиса, заявившего о планируемом в 2026 году завершении карьеры. Теннисисты тепло высказались о Монфисе и пожелали ему насладиться последним сезоном в профессиональном теннисе.

Четвёрка Симона, Гаске, Цонга и Монфиса носила неофициальное название «новые мушкетёры». Спортсмены считались одними из наиболее успешных французских теннисистов начала XXI века.

Монфис женат на украинской теннисистке Элине Свитолиной с 2021 года. В 2022 году у пары родилась дочь Скай.

Материалы по теме
Монфис — о завершении карьеры: хотелось рассказать всем, чтобы быть спокойнее душой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android