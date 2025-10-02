Швёнтек — о поражении в Пекине: чувствовала, что ничего не работает, и становилась нервной

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о поражении в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она проиграла американке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

«Это был не самый позитивный день, поэтому сейчас мне нужно проанализировать его, извлечь некоторые уроки и попытаться сделать следующий раз лучше. Я не травмирована, просто на этот раз плохо сыграла. Мне удалось улучшиться во втором сете, но в третьем с самого начала совершала много ошибок. Знала, что делаю плохо, но застряла в этом вместо того, чтобы действительно разобраться с проблемой. Возможно, была из-за этого более нервной, слишком много эмоций, я попробую в следующий раз быть спокойнее, чтобы в голове было пространство для решения проблем. Честно говоря, чувствовала, что ничего не работает, и из-за этого становилась всё более нервной», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.