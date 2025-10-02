Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о поражении в Пекине: чувствовала, что ничего не работает, и становилась нервной

Швёнтек — о поражении в Пекине: чувствовала, что ничего не работает, и становилась нервной
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о поражении в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она проиграла американке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		4 6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Это был не самый позитивный день, поэтому сейчас мне нужно проанализировать его, извлечь некоторые уроки и попытаться сделать следующий раз лучше. Я не травмирована, просто на этот раз плохо сыграла. Мне удалось улучшиться во втором сете, но в третьем с самого начала совершала много ошибок. Знала, что делаю плохо, но застряла в этом вместо того, чтобы действительно разобраться с проблемой. Возможно, была из-за этого более нервной, слишком много эмоций, я попробую в следующий раз быть спокойнее, чтобы в голове было пространство для решения проблем. Честно говоря, чувствовала, что ничего не работает, и из-за этого становилась всё более нервной», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Материалы по теме
Швёнтек: есть несколько вещей, которые я хочу улучшить на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android