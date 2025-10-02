Синнер повторил достижение Агасси и Хьюитта после победы на хардовом турнире в Пекине
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение Андре Агасси и Ллейтона Хьюитта по числу трофеев на харде в возрасте до 25 лет. Игрок завоевал 18-й трофей в карьере на данном покрытии.
Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
36
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Вчера, 1 октября, Янник Синнер стал чемпионом хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Лидером по данному показателю среди действующих теннисистов является Роджер Федерер (25).
Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.
