Синнер повторил достижение Агасси и Хьюитта после победы на хардовом турнире в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение Андре Агасси и Ллейтона Хьюитта по числу трофеев на харде в возрасте до 25 лет. Игрок завоевал 18-й трофей в карьере на данном покрытии.

Вчера, 1 октября, Янник Синнер стал чемпионом хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Лидером по данному показателю среди действующих теннисистов является Роджер Федерер (25).

Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.