Синнер повторил достижение Агасси и Хьюитта после победы на хардовом турнире в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение Андре Агасси и Ллейтона Хьюитта по числу трофеев на харде в возрасте до 25 лет. Игрок завоевал 18-й трофей в карьере на данном покрытии.

Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лёнер Тьен
36
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Вчера, 1 октября, Янник Синнер стал чемпионом хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Лидером по данному показателю среди действующих теннисистов является Роджер Федерер (25).

Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.

