Теннис

Швёнтек — о конце сезона: финишная черта видна, но это не значит, что становится легче
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как чувствует себя в конце сезона.

«Финишная черта видна, но это не значит, что становится легче. Мне всё ещё нужно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, а это, по моему мнению, очень сложно в этой части сезона. Ты знаешь, что есть финиш, но не хочешь слишком много об этом думать, потому что это ни к чему не приведёт. Более того, это только усложнит процесс. Поэтому я просто пытаюсь продолжать… впереди ещё два важных турнира. Несмотря на то что линия финиша есть, думаю, что все хотят её достичь, и это важно», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

