Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу «Мастерса» в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В стартовом для себя поединке россиянин сыграет с представителем Чехии Далибором Сврчиной, который вышел во второй круг на отказе У Ибина при счёте 7:5.

Ранее Медведев снялся с полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В поединке за выход в финал он со счётом 7:5, 5:7, 0:4 уступил американцу Лёнеру Тьену. Медведев испытывал проблемы с судорогами в концовке второго и в начале третьего сета. Во второй партии Даниил подавал на матч при счёте 5:3.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября.