«Эти двое забрали у меня много титулов». Кафельников назвал самых непростых соперников

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников назвал самых непростых соперников в своей карьере.

«Было двое таких, которые просто сводили меня с ума — это Томас Юханссон и Доминик Хрбаты. В матчах с ними — как бы сильно я не бил, мяч возвращался в два раза сильнее. Можно выходить к сетке, но это тяжело делать пять сетов подряд. Так что эти двое забрали у меня много титулов, — сказал Кафельников в эфире First&Red.

Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. На его счету 26 трофеев в одиночном разряде и 27 в парном.

