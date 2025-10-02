Скидки
Стала известна парная сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Рублёв и Хачанов

Стала известна парная сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Рублёв и Хачанов
Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Шанхае (Китай) в парном разряде. В основной сетке соревнований выступят россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Парный разряд. Первый круг (частично):

  • Андрей Рублёв/Карен Хачанов - Адам Павлашек/Фернандо Ромболи;
  • Ромен Арнеодо/Зизу Бергс — Александр Бублик/Бен Шелтон;
  • Франсиско Серундоло/Лучано Дардери — Алекс де Минор/Ринки Хидзиката;
  • Марсело Мело/Александр Зверев - Бу Юньчаокэтэ/Рэй Хо.

Турнир в Шанхае проходит с 3 по 10 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Уэсли Колхоф и Никола Мектич.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале «пятисотника» в Пекине в парном разряде
