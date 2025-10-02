Скидки
«Очень высокий стандарт». Новак Джокович — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае

«Очень высокий стандарт». Новак Джокович — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

«Удивительный комплекс, конечно, совершенно другой уровень комфорта, который испытывают ведущие игроки именно здесь, особенно по сравнению с другими турнирами этой категории, когда у тебя есть собственная раздевалка, это имеет значение. Ты понимаешь, что качество организации великолепное, действительно очень высокий стандарт, и так было много лет. Китайцы очень увлечены своими видами спорта с ракетками, теннис, конечно, имеет долгую традицию в Шанхае, просто обожаю это, люблю людей, и у меня был фантастический год в прошлом сезоне, я играл в финале и вернулся в Китай. Постараюсь быть более готовым», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

