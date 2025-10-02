Дмитрий Турсунов резко отреагировал на поражение Швёнтек от Наварро

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она уступила американке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

«Матч не смотрел, но в какой вселенной можно было ожидать от Иги в два раза больше ошибок, чем ударов навылет? И где 70% очков, выигранных Наварро, были набраны на невынужденных ошибках от победительницы нескольких «Шлемов»? На фоне такой дичи проигрыш Мирры Андреевой не кажется таким незаурядным», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она победила Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.