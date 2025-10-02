Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дмитрий Турсунов резко отреагировал на поражение Швёнтек от Наварро

Дмитрий Турсунов резко отреагировал на поражение Швёнтек от Наварро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она уступила американке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		4 6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Матч не смотрел, но в какой вселенной можно было ожидать от Иги в два раза больше ошибок, чем ударов навылет? И где 70% очков, выигранных Наварро, были набраны на невынужденных ошибках от победительницы нескольких «Шлемов»? На фоне такой дичи проигрыш Мирры Андреевой не кажется таким незаурядным», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она победила Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.

Материалы по теме
Матч с Наварро стал для Швёнтек вторым в карьере в WTA по количеству невынужденных ошибок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android