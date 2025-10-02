Скидки
«Один из лучших атлетов, которых я видел». Джокович — о решении Монфиса завершить карьеру

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на решение француза Гаэля Монфиса завершить теннисную карьеру.

«Какое удовольствие было смотреть, как ты играешь в каждом матче. Ты — необыкновенный человек, который приносит радость людям как на корте, так и за его пределами. Это важнее всего остального. В теннисном плане твои атлетические способности выдающиеся. Ты один из лучших атлетов, которых я когда-либо видел, вне зависимости от вида спорта. Спасибо за все прекрасные битвы, которые мы провели вместе за эти годы, и наслаждайся своим последним танцем, мой друг», — написал Джокович в социальных сетях.

39-летний Монфис объявил о завершении профессиональной карьеры в 2026 году. Игрок полностью проведёт весь следующий сезон. Последним турниром Монфиса станет «Мастерс» в Париже.

«Будет год, полный радости». Свитолина отреагировала на завершение карьеры Монфиса
