Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бенжамен Бонзи обыграл Райлли Опелку на старте «Мастерса» в Шанхае

Бенжамен Бонзи обыграл Райлли Опелку на старте «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

48-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В стартовом поединке он обыграл представителя США Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Шанхай. 1-й круг
02 октября 2025, четверг. 09:15 МСК
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Матч продлился 1 час 35 минут. За время игры Бонзи выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Опелка сделал 11 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух за матч.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android