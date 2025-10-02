Бенжамен Бонзи обыграл Райлли Опелку на старте «Мастерса» в Шанхае
48-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В стартовом поединке он обыграл представителя США Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.
Шанхай. 1-й круг
02 октября 2025, четверг. 09:15 МСК
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Матч продлился 1 час 35 минут. За время игры Бонзи выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Опелка сделал 11 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух за матч.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
