«Может показаться немного странным». Атман назвал любимого теннисиста

«Может показаться немного странным». Атман назвал любимого теннисиста
Французский теннисист Теренс Атман, занимающий 61-е место в мировом рейтинге, рассказал, что чилиец Фернандо Гонсалес является его любимым игроком.

«Может показаться немного странным, что он мой любимый игрок, но в детстве я обожал смотреть, как он играет. Он приносил огромную взрывную силу каждый раз, когда выходил на корт, его форхенд всегда был впечатляющим. Мне это очень нравилось. В юности я пытался немного подражать ему. Даже сейчас, когда у меня есть свободное время, я продолжаю смотреть его матчи», — приводит слова Атмана пресс-служба ATP.

Ранее Атман завершил выступление на турнире ATP-500 в Пекине. Он уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в трёх сетах — 4:6, 7:5, 0:6.

