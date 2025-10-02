Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Еву Лис

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвертьфинале она обыграла представительницу Германии Еву Лис (66-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Гауфф три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Лис один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в финал Кори Гауфф поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Жасмин Паолини (Италия).

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Кори Гауфф.