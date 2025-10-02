Кори Гауфф — третья по молодости, кто добился 11 полуфиналов на «тысячниках»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала третьей по молодости спортсменкой, добившейся 11 полуфиналов на турнирах категории Tier1/WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году, младше неё только Мартина Хингис (17 лет и 321 день) и Мария Шарапова (19 лет и 285 дней). Об этом сообщает OptaAce.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) она обыграла представительницу Германии Еву Лис (66-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4. За выход в финал Гауфф поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Жасмин Паолини (Италия).

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Кори Гауфф.