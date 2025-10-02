Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — третья по молодости, кто добился 11 полуфиналов на «тысячниках»

Кори Гауфф — третья по молодости, кто добился 11 полуфиналов на «тысячниках»
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала третьей по молодости спортсменкой, добившейся 11 полуфиналов на турнирах категории Tier1/WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году, младше неё только Мартина Хингис (17 лет и 321 день) и Мария Шарапова (19 лет и 285 дней). Об этом сообщает OptaAce.

Пекин (ж). 1/4 финала
02 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) она обыграла представительницу Германии Еву Лис (66-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4. За выход в финал Гауфф поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Жасмин Паолини (Италия).

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Кори Гауфф.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Еву Лис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android