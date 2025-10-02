Кори Гауфф: кто-то сказал мне, что я — волк. Свирепо играю и спокойно себя веду
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) рассказала, какое для себя выбрала прозвище, связанное с животным. В 1/4 финала в Пекине Кори обыграла представительницу Германии Еву Лис со счётом 6:3, 6:4.
Пекин (ж). 1/4 финала
02 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
— Давай поговорим о твоём прозвище. Ты просила людей в Китае дать тебе прозвище, связанное с животным. Ты уже выбрала?
— Кто-то сказал мне, что я — волк. Объяснение, думаю, в том, как я свирепо играю на корте и как спокойно себя веду. Так что, наверное, это волк.
— Значит, тебя будут называть Мисс Волк?
— Наверное. Можете звать меня Коко… не знаю, — сказала Гауфф в интервью на корте.
Комментарии
- 2 октября 2025
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:40
-
12:20
-
11:54
-
11:54
-
11:41
-
11:40
-
11:07
-
10:59
-
10:50
-
10:44
-
10:21
-
09:59
-
09:52
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
00:55
-
00:50
-
00:36
-
00:21
-
00:18
-
00:06
- 1 октября 2025
-
23:43
-
23:30
-
23:15
-
22:59
-
22:40
-
22:21
-
22:07
-
21:39
-
21:38
-
21:16