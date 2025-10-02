Кори Гауфф: кто-то сказал мне, что я — волк. Свирепо играю и спокойно себя веду

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) рассказала, какое для себя выбрала прозвище, связанное с животным. В 1/4 финала в Пекине Кори обыграла представительницу Германии Еву Лис со счётом 6:3, 6:4.

— Давай поговорим о твоём прозвище. Ты просила людей в Китае дать тебе прозвище, связанное с животным. Ты уже выбрала?

— Кто-то сказал мне, что я — волк. Объяснение, думаю, в том, как я свирепо играю на корте и как спокойно себя веду. Так что, наверное, это волк.

— Значит, тебя будут называть Мисс Волк?

— Наверное. Можете звать меня Коко… не знаю, — сказала Гауфф в интервью на корте.