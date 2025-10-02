Скидки
«Нельзя до такого опускаться». Кафельников упрекнул Зверева за слова в адрес отца

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников упрекнул третью ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева за его слова в адрес отца во время матчей.

«Если бы я такое сказал своему тренеру… я бы получил после матча **********, и весь наш союз, всё сотрудничество, в эту же минуту закончилось бы. Ни в коей мере не приветствую такое поведение, тем более это в адрес родного отца. Саша уникальный теннисист, но нельзя до такого опускаться», — сказал Кафельников в эфире First&Red.

Ранее Зверев завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), уступив россиянину Даниилу Медведеву.

