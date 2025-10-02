Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую Янника Синнера

На «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую Янника Синнера
Комментарии

На турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) установили терракотовую статую четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Игрок является действующим чемпионом и первым сеяным на данном «тысячнике». Турнир изготавливает статуи всех чемпионов в виде воинов Терракотовой армии.

Фото: rolexshmasters

Вчера, 1 октября, Янник Синнер стал чемпионом хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?
Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android