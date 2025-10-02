На «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую Янника Синнера

На турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) установили терракотовую статую четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Игрок является действующим чемпионом и первым сеяным на данном «тысячнике». Турнир изготавливает статуи всех чемпионов в виде воинов Терракотовой армии.

Фото: rolexshmasters

Вчера, 1 октября, Янник Синнер стал чемпионом хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.