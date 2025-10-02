«Это будет сложный и тяжёлый вызов». Синнер поделился ожиданиями от «Мастерса» в Шанхае

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Конечно, чувствуешь себя здорово, когда возвращаешься на этот турнир, это очень особенное для меня место, это последний турнир в нашей азиатской серии, так что здорово сюда вернуться. Очевидно, что условия здесь отличаются от Пекина, так что у меня будет только одна тренировочная сессия для подготовки, посмотрим, как всё пойдёт. Это будет очень сложный и тяжёлый вызов, особенно старт. Никогда не знаешь, что может случиться, но, очевидно, я очень рад вернуться сюда и сыграть перед публикой Шанхая», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Во втором круге соревнований в Шанхае Синнер сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером. Итальянец является действующим чемпионом соревнований.