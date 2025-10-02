«Некоторые удары стали немного лучше». Янник Синнер — об изменениях в своей игре

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что некоторые изменения в его игре начинают приносить результаты.

«Я не единственный, кто что-то меняет. Если спросить любого игрока, каждый пытается что-то изменить и стать лучше. Что бы мы ни делали, это не какие-то безумные шаги, просто пытаемся подкорректировать пару вещей, стараться быть лучше как игрок, как и все остальные. Некоторые удары стали немного лучше по сравнению с предыдущими месяцами, некоторые ещё можно улучшить. Но это нормально, я с нетерпением жду возможности сыграть как можно больше матчей на каждом турнире. Это даёт мне шанс попробовать как можно больше вещей. Посмотрим, как пойдёт, но мы довольны работой, которую делаем», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Янник Синнер выступит на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором круге соревнований он сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером. Итальянец является действующим чемпионом соревнований.