Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Некоторые удары стали немного лучше». Янник Синнер — об изменениях в своей игре

«Некоторые удары стали немного лучше». Янник Синнер — об изменениях в своей игре
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что некоторые изменения в его игре начинают приносить результаты.

«Я не единственный, кто что-то меняет. Если спросить любого игрока, каждый пытается что-то изменить и стать лучше. Что бы мы ни делали, это не какие-то безумные шаги, просто пытаемся подкорректировать пару вещей, стараться быть лучше как игрок, как и все остальные. Некоторые удары стали немного лучше по сравнению с предыдущими месяцами, некоторые ещё можно улучшить. Но это нормально, я с нетерпением жду возможности сыграть как можно больше матчей на каждом турнире. Это даёт мне шанс попробовать как можно больше вещей. Посмотрим, как пойдёт, но мы довольны работой, которую делаем», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Янник Синнер выступит на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором круге соревнований он сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером. Итальянец является действующим чемпионом соревнований.

Материалы по теме
«Это будет сложный и тяжёлый вызов». Синнер поделился ожиданиями от «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android