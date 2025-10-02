«Не хочу ничего критиковать, у каждого своё мнение». Синнер — о жалобах на календарь

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о жалобах игроков на слишком плотный календарь.

«Не хочу ничего критиковать, у каждого в раздевалке своё мнение. Как я всегда говорю, в нашем случае мы ещё свободны в выборе, главное, чтобы каждый игрок понимал, какие приоритеты у него в календаре. Я всегда принимал свои решения, даже в прошлом сезоне, когда пропустил много турниров. Расписание такое, какое есть — хочешь играть — играй. Если нет — выбираешь другое решение, например отдых или тренировки, и всё», — сказал Синнер на пресс-конференции.