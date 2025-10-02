«Мне было скучно». Тейлор Фриц рассказал о самой дорогой покупке

Финалист US Open — 2024, пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о своей самой дорогой покупке.

«Иногда мне кажется, что я покупаю много разной ерунды. Наверное, это мои самые типичные покупки, когда я в дороге. Мне было скучно, и я купил что-то вроде PlayStation. У меня её просто не было – кажется, я решил тогда не брать свою с собой. А потом подумал, что она очень нужна», — сказал Фриц в интервью «Больше!».

Ранее Фриц потерпел поражение от лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в финале турнира ATP-500 в Токио (Япония). Американец уступил со счётом 4:6, 4:6.