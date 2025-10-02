Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём самочувствии перед «Мастерсом» в Шанхае (Китай). Ранее на соревнованиях в Пекине итальянец жаловался на недомогание.

«Чувствую себя хорошо, я уже говорил это перед финалом в Пекине, что был готов. Здесь ситуация другая, всё более влажное и жаркое, не знаю, как буду себя чувствовать на корте, но, по крайней мере, у меня будет день отдыха. Завтра смогу лучше понять состояние своего тела и разума, тогда начну подготовку к матчу первого круга. Посмотрим, как всё пойдёт. Искренне жду этого. Надеюсь показать хороший уровень тенниса», — сказал Синнер на пресс-конференции.