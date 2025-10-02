Пивоварова: моя карьера идёт в нестандартных для теннисистки направлениях

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о своей спортивной карьере. На данный момент последний матч она провела в 2016 году.

«Я понимаю, что моя карьера идёт в нестандартных для теннисистки направлениях — спортивный менеджмент хоккеистов, линейный продюсер сериала — и это многим сложно принять, но не переживайте, петь не планирую», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.

Анастасия Пивоварова — победительница 17 турниров ITF, бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет. Сейчас спортсменка является теннисным экспертом, а также комментатором.