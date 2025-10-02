Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о «Мастерсе» в Шанхае: матч с Федерером в 2019 году был особенным из-за моей игры

Зверев — о «Мастерсе» в Шанхае: матч с Федерером в 2019 году был особенным из-за моей игры
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что значит для него «Мастерс» в Шанхае (Китай), вспомнив матч 1/4 финала со швейцарцем Роджером Федерером в 2019 году. Тогда немец победил со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 13:30 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 6
3 		7 9 3
         
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер

«Это место вызывает у меня много воспоминаний, но не знаю, есть ли какие-то особенно значимые. Первое, что приходит на ум, — матч с Роджером Федерером в четвертьфинале 2019 года, этот день был очень особенным из-за того, как я играл, уверен, многие до сих пор это помнят. Здесь, в Шанхае, сыграл финал и ещё один полуфинал. Понимаю, что это место, где я могу играть хорошо, поэтому буду усердно работать, чтобы на этой неделе всё получилось», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Янник Синнер высказался о своём самочувствии перед «Мастерсом» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android