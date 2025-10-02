Зверев — о «Мастерсе» в Шанхае: матч с Федерером в 2019 году был особенным из-за моей игры

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что значит для него «Мастерс» в Шанхае (Китай), вспомнив матч 1/4 финала со швейцарцем Роджером Федерером в 2019 году. Тогда немец победил со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.

«Это место вызывает у меня много воспоминаний, но не знаю, есть ли какие-то особенно значимые. Первое, что приходит на ум, — матч с Роджером Федерером в четвертьфинале 2019 года, этот день был очень особенным из-за того, как я играл, уверен, многие до сих пор это помнят. Здесь, в Шанхае, сыграл финал и ещё один полуфинал. Понимаю, что это место, где я могу играть хорошо, поэтому буду усердно работать, чтобы на этой неделе всё получилось», — сказал Зверев на пресс-конференции.