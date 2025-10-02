Алехандро Табило вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае

74-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). На старте турнира он обыграл американского теннисиста Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 16 минут. За это время Табило сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Гирона три эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Отметим, что Табило выиграл 14 из 16 последних матчей. Далее он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.