Зверев — о конце сезона: первое, что приходит на ум — усталость, но это нормально

Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в мужском одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своих целях на конец сезона.

«Честно говоря, если подумать об этой части сезона, которая уже почти закончилась, первое, что приходит на ум — это усталость, но это нормально, мы приехали сюда после очень плотного календаря. Это вовсе не оправдание, мы участвуем на одном из самых важных турниров мира, событии категории «Мастерс». Каждый игрок мечтает показать свой лучший теннис, работает над достижением своих целей, и я не отличаюсь от них. Хочу хорошо играть здесь. Надеюсь, мне это удастся и я продолжу наращивать форму», — сказал Зверев на пресс-конференции.

