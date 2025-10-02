Скидки
Теннис

Зверев — о проблемах со спиной: не могу тренироваться много, требуется больше отдыха

Зверев — о проблемах со спиной: не могу тренироваться много, требуется больше отдыха


Олимпийский чемпион 2020 года в мужском одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своих проблемах со спиной.

«Это тяжело, к сожалению, не могу тренироваться слишком много, потому что эта проблема требует от меня больше отдыха, чем обычно. Это трудно контролировать, но, если не заботиться должным образом, боль становится очень неприятной. Сезоны в туре очень длинные, мы это знаем с самого начала, поэтому у каждого игрока есть свои проблемы и неприятности. Для меня в этом году это спина, но я всё равно буду стараться на 100% каждый раз, когда выхожу на корт. Уже сделал две инъекции, и это помогает», — сказал Зверев на пресс-конференции.




