Теннис

«Блин» другими словами». Рублёв — о том, что чаще всего звучит на тренировках с Сафиным

«Блин» другими словами». Рублёв — о том, что чаще всего звучит на тренировках с Сафиным
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие слова на тренировках они чаще всего используют с двукратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

– Побывали на твоей тренировке – сколько было огня, эмоций, разговоров, ярких слов. Какой топ-3 слов, которые вы чаще использовали с Маратом сегодня.
– Не знаю. «Блин» другими словами. Наверное, да, самое типичное – *****. Как к себе домой (смеётся). Дальше не знаю. Там в эти моменты отключаешься, оно само идёт, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Андрей Рублёв выступит на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он встретится с Йосихито Нисиокой из Японии.

