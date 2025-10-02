Алехандро Табило выиграл 14 из 16 последних матчей
74-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило одержал победу в 14 из 16 последних матчей. Сегодня, 2 октября, он вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). На старте турнира чилиец обыграл американского теннисиста Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Шанхай. 1-й круг
02 октября 2025, четверг. 12:55 МСК
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Алехандро Табило
А. Табило
Ранее Табило стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В финале он обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 2:6, 7:6 (7:5)) в пользу Табило.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Далее Табило сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
