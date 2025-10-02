Андрей Рублёв рассказал, над чем сейчас работает в своей игре

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, над чем он сейчас работает в своей игре.

– Что меняется, когда матч начинается?

– Да много чего меняется. Сейчас меняем, чтобы не менялось. Понятное дело, не буду говорить, что конкретно происходит. Часто бывает, когда на тренировках всё по-одному складывается, выходишь играть на матч – и совсем по-другому.

– Но это прямо цель? Чтобы стало больше похоже на тренировку по вайбу?

– Да нет, нет никакой цели. Просто делаем дело, и оно потихоньку меняется. Сейчас меняем игру, поэтому в таком каком-то переворотном моменте, не знаю. Что-то переключаю. Сейчас мы находимся в моменте, где всё меняется в плане игры – посмотрим, что будет, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».