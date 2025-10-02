Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«GOAT». Кафельников — о карьере Штеффи Граф

«GOAT». Кафельников — о карьере Штеффи Граф
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников кратко отреагировал на карьеру бывшей теннисистки 22-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Штеффи Граф.

«GOAT (величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Граф – обладательница «Золотого Большого шлема» 1988 года и единственная теннисистка, которой удалось достичь такого результата на четырёх разных типах кортов. Супругом теннисистки является бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси.

Материалы по теме
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android