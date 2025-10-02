«GOAT». Кафельников — о карьере Штеффи Граф

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников кратко отреагировал на карьеру бывшей теннисистки 22-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Штеффи Граф.

«GOAT (величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Граф – обладательница «Золотого Большого шлема» 1988 года и единственная теннисистка, которой удалось достичь такого результата на четырёх разных типах кортов. Супругом теннисистки является бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси.