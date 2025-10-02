Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отношение». Рублёв рассказал, что хотел бы вынести из игры в паре с Хачановым

«Отношение». Рублёв рассказал, что хотел бы вынести из игры в паре с Хачановым
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что бы он хотел перенести в свои одиночные матчи из игры в паре с 10-м номером рейтинга Кареном Хачановым.

– Когда ты играешь с Кареном Хачановым, опять же вайб сильно отличается от того, когда ты играешь один. Когда с ним играешь, может быть, ты что-то вспоминаешь или что-то новое о себе узнаёшь, что хотел бы перенести?
– В одиночку? Отношение хотел бы своё перенести – то, как в паре получается с Кареном относиться, поддерживать, быть позитивным. Хотел бы это перенести.

– Что конкретно? Какая-то основная эмоция.
– Да отношение просто в целом – нормальное отношение без ожиданий, без всего.

– К ошибкам?
– Да ко всему. К жизни, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше».

Материалы по теме
Андрей Рублёв рассказал, над чем сейчас работает в своей игре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android