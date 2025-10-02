«Отношение». Рублёв рассказал, что хотел бы вынести из игры в паре с Хачановым

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что бы он хотел перенести в свои одиночные матчи из игры в паре с 10-м номером рейтинга Кареном Хачановым.

– Когда ты играешь с Кареном Хачановым, опять же вайб сильно отличается от того, когда ты играешь один. Когда с ним играешь, может быть, ты что-то вспоминаешь или что-то новое о себе узнаёшь, что хотел бы перенести?

– В одиночку? Отношение хотел бы своё перенести – то, как в паре получается с Кареном относиться, поддерживать, быть позитивным. Хотел бы это перенести.

– Что конкретно? Какая-то основная эмоция.

– Да отношение просто в целом – нормальное отношение без ожиданий, без всего.

– К ошибкам?

– Да ко всему. К жизни, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше».