Рублёв — о комплиментах: благодарен людям, которые тратят своё время, поддерживают

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, от кого ему приятнее получать комплименты.

— Какой комплимент своей игре тебе приятно слышать от других? От кого этот комплимент получать приятнее: от фаната, журналиста, знакомого или от другого игрока?

— Да всё одинаково. Нет такого, что приятно или неприятно. Есть мнение, комментарий, комплимент или не очень комплимент. Это всё позволительно. У меня отношение очень простое к этому. Благодарен людям, которые тратят своё время, приходят, переживают или просто поддерживают. В плане комплиментов вообще одинаково, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».