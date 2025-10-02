Зейнеп Сёнмез читала «Страсти души» во время матчей на турнире WTA-1000 в Пекине

Турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез читала «Страсти души» Рене Декарта во время матчей турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Данный трактат посвящён изучению эмоций и их связи с физическим телом.

Отметим, что в текущем сезоне у 82-й ракетки мира 16 поражений и 14 побед. Ранее она проиграла россиянке Анастасии Потаповой в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.