Определился соперник Карена Хачанова по второму кругу «Мастерса» в Шанхае

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В стартовом для себя поединке россиянин сыграет с представителем Китая Цзюнчэном Шаном, который вышел во второй круг, обыграв американца Александра Ковачевича со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Ранее Карен Хачанов неудачно выступил на хардовом турнире категории ATP-50 в Пекине (Китай). В матче первого круга он проиграл 38-й ракетке мира Александру Мюллеру из Франции.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

