Определился соперник Карена Хачанова по второму кругу «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В стартовом для себя поединке россиянин сыграет с представителем Китая Цзюнчэном Шаном, который вышел во второй круг, обыграв американца Александра Ковачевича со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Ранее Карен Хачанов неудачно выступил на хардовом турнире категории ATP-50 в Пекине (Китай). В матче первого круга он проиграл 38-й ракетке мира Александру Мюллеру из Франции.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2025
-
16:02
-
15:59
-
15:47
-
15:41
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:44
-
14:27
-
14:12
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:31
-
13:20
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:40
-
12:20
-
11:54
-
11:54
-
11:41
-
11:40
-
11:07
-
10:59
-
10:50
-
10:44
-
10:21
-
09:59
-
09:52
-
09:49
-
09:41