Аманда Анисимова — Жасмин Паолини, результат матча 2 октября, счёт 2:1, 1/4 финала в Пекине

Аманда Анисимова вышла в полуфинал «тысячника» в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвертьфинале она обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Пекин (ж). 1/4 финала
02 октября 2025, четверг. 13:10 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 4 		6 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Анисимова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

За выход в финал Анисимова поспорит со своей соотечественницей Кори Гауфф, которая занимает третью строчку мирового рейтинга.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Кори Гауфф.

