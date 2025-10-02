Аманда Анисимова вышла в полуфинал «тысячника» в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвертьфинале она обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Анисимова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

За выход в финал Анисимова поспорит со своей соотечественницей Кори Гауфф, которая занимает третью строчку мирового рейтинга.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Кори Гауфф.