Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 2 октября

Сегодня, 2 октября, в Пекине (Китай) состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных встреч турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. 1/4 финала. Результаты матчей 2 октября:

Ева Лис (Германия) – Кори Гауфф (США, 2) — 3:6, 4:6;

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Аманда Анисимова (США, 3) — 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.