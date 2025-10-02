Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 2 октября

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 2 октября
Комментарии

Сегодня, 2 октября, в Пекине (Китай) состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных встреч турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. 1/4 финала. Результаты матчей 2 октября:

  • Ева Лис (Германия) – Кори Гауфф (США, 2) — 3:6, 4:6;
  • Жасмин Паолини (Италия, 6) – Аманда Анисимова (США, 3) — 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Аманда Анисимова вышла в полуфинал «тысячника» в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android