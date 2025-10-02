Артур Риндеркнеш на снятии Меджедовича вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае
54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). На старте турнира он встречался с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем. Поединок завершился снятием серба, несмотря на то что он выиграл первый сет — 7:6 (7:3).
Шанхай. 1-й круг
02 октября 2025, четверг. 14:35 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Встреча теннисистов продлилась 1 час 45 минут. За это время Риндеркнеш подал 14 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Меджедовича шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
