Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артур Риндеркнеш на снятии Меджедовича вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае

Артур Риндеркнеш на снятии Меджедовича вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). На старте турнира он встречался с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем. Поединок завершился снятием серба, несмотря на то что он выиграл первый сет — 7:6 (7:3).

Шанхай. 1-й круг
02 октября 2025, четверг. 14:35 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		1
7 7 		0
         
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Встреча теннисистов продлилась 1 час 45 минут. За это время Риндеркнеш подал 14 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Меджедовича шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android