Артур Риндеркнеш на снятии Меджедовича вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). На старте турнира он встречался с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем. Поединок завершился снятием серба, несмотря на то что он выиграл первый сет — 7:6 (7:3).

Встреча теннисистов продлилась 1 час 45 минут. За это время Риндеркнеш подал 14 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Меджедовича шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.