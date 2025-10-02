Американки сыграют в 1/2 финала на WTA-1000 не в Северной Америке впервые с 2004 года
Полуфинальный матч двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира Кори Гауфф и четвёртого номера мирового рейтинга Аманды Анисимовой станет первым между двумя представительницами США на турнире категории Tier 1/WTA-1000 вне Северной Америки. Это произойдёт впервые со времён, когда Дженнифер Каприати обыграла Серену Уильямс в Риме в 2004 году.
Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 09:00 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Кори Гауфф
К. Гауфф
В четвертьфинале турнира в Пекине Гауфф одолела немецкую теннисистку Еву Лис со счётом 6:3, 6:4, Анисимова на этом этапе оказалась сильнее итальянки Жасмин Паолини со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.
Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Кори Гауфф.
