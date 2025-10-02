«Я не мог дышать». Атман — о снятии с матча на «Мастерсе» в Шанхае
Французский теннисист Теренс Атман высказался о снятии с первого круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Франция). При счёте 5:4 в первом сете он принял решение закончить матч с аргентинцем Камило Уго Карабельи.
Шанхай. 1-й круг
02 октября 2025, четверг. 07:40 МСК
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
Теренс Атман
Т. Атман
«После первого очка я почувствовал, что руки трясутся, но думал, что просто напрягся больше обычного. При счёте 2:0 я сразу почувствовал, что трясусь всем телом, и после каждого очка мне казалось, что я задыхаюсь… Я не мог дышать, и у меня болела голова.
Я позвал физио, но не мог говорить. Меня трясло, я не понимал, где я и какой сегодня день. Тело подсказывало мне, что пора остановиться. Мне нужно немного отдохнуть перед последними турнирами сезона. Скоро увидимся», — написал Атман на своей странице в социальных сетях.
