Аманда Анисимова впервые отобралась на Итоговый турнир WTA

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова впервые сыграет на Итоговом турнире WTA. В текущем сезоне спортсменка взяла турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар), а также стала финалисткой Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Сегодня, 2 октября, Аманда Анисимова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвертьфинале она одолела итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Итоговый турнир пройдет в Эр-Риаде с 1 по 8 ноября. Ранее на него квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швёнтек и Кори Гауфф.