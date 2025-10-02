Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина считает заслуженным номинирование Кузнецовой в Международный зал славы

Елена Веснина считает заслуженным номинирование Кузнецовой в Международный зал славы
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о попадании Светланы Кузнецовой в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы россиянки.

«Кузнецова заслуженно номинирована на включение в Международный зал теннисной славы. Светлана — одна из самых успешных и выдающихся теннисисток в истории российского тенниса. Закономерно, что её кандидатуру выдвинули на номинацию. Конечно, параллельно выдвинули ещё Федерера, с которым у неё будет очень серьёзная конкуренция. Рада за Светлану, это заслуженно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android