Елена Веснина считает заслуженным номинирование Кузнецовой в Международный зал славы

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о попадании Светланы Кузнецовой в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы россиянки.

«Кузнецова заслуженно номинирована на включение в Международный зал теннисной славы. Светлана — одна из самых успешных и выдающихся теннисисток в истории российского тенниса. Закономерно, что её кандидатуру выдвинули на номинацию. Конечно, параллельно выдвинули ещё Федерера, с которым у неё будет очень серьёзная конкуренция. Рада за Светлану, это заслуженно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.