Веснина: поражение Андреевой от Картал — сенсация, у Мирры были шансы выиграть титул

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о поражении россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине от британки Сонай Картал (5:7, 6:2, 5:7).

«Можно сказать, что поражение Андреевой от Картал — сенсация. Мирра — игрок из топ-10, и каждый раз, когда такой игрок уступает сопернику с более низким рейтингом, это считается сенсацией. Хотя Картал на протяжении всего сезона показывала очень приличные результаты. Думаю, её место в рейтинге не там, где она сейчас находится. Всё равно для Мирры обидно, потому что она была фаворитом этого матча. К тому же в Пекине не участвовала Соболенко, а Швёнтек проиграла. У Андреевой были все шансы, чтобы выиграть титул. Но азиатская серия очень непростая, потому что все уже уставшие», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За право выйти в полуфинал турнира в Пекине Картал поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.