Веснина: поражение Андреевой от Картал — сенсация, у Мирры были шансы выиграть титул

Веснина: поражение Андреевой от Картал — сенсация, у Мирры были шансы выиграть титул
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о поражении россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине от британки Сонай Картал (5:7, 6:2, 5:7).

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 11:25 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		2 7
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

«Можно сказать, что поражение Андреевой от Картал — сенсация. Мирра — игрок из топ-10, и каждый раз, когда такой игрок уступает сопернику с более низким рейтингом, это считается сенсацией. Хотя Картал на протяжении всего сезона показывала очень приличные результаты. Думаю, её место в рейтинге не там, где она сейчас находится. Всё равно для Мирры обидно, потому что она была фаворитом этого матча. К тому же в Пекине не участвовала Соболенко, а Швёнтек проиграла. У Андреевой были все шансы, чтобы выиграть титул. Но азиатская серия очень непростая, потому что все уже уставшие», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За право выйти в полуфинал турнира в Пекине Картал поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

