«Много борьбы». Гауфф охарактеризовала свои матчи на турнире в Пекине

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф охарактеризовала свои матчи турнира WTA-1000 в Пекине, отметив, что в каждом из них было много борьбы.

– Как бы вы охарактеризовали свой опыт на турнире в Пекине до сих пор — с точки зрения матчей, чему вы научились, как играли, чтобы дойти до полуфинала? Какова «история» этого турнира для вас?

– Думаю, прежде всего это было много борьбы. Конечно, против Лейлы я играла уже три раза. И это, безусловно, был лучший поединок с ней. Она показывала отличный теннис, и мне едва удалось пройти. То же самое с Белиндой — если честно, в тай-брейке мне немного повезло, когда я попала в сетку и мяч перелетел на её сторону.

Всё дело было в том, чтобы сражаться и держаться в матче. Сегодня, да, тоже пришлось бороться, но я смогла завершить матч на своей подаче, что, как мне кажется, очень важно для меня в долгосрочной перспективе, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.