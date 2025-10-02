Гауфф: многие теннисисты не хотят играть со мной длинные матчи

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о том, ощущает ли она особый настрой со стороны соперниц на матчи с ней.

– Впереди концовка турнира. На чём вам нужно сосредоточиться в оставшихся встречах? У вас уже сложилась репутация спортсменки, которая всегда сражается до конца. Чувствуете ли вы, что соперницы выходят на матч, думая об этом?

– Конечно, чем дальше по турнирной сетке, тем тяжелее поединки. В следующем круге у меня появится сильный соперник тоже. Это будет битва.

Что касается репутации — может быть. Я не знаю точно. Но, думаю, у меня уже было достаточно матчей, которые её сформировали. Не могу знать, что думает моя соперница. Однако я точно знаю, что физически многие игроки не хотят играть со мной длинные встречи. Думаю, некоторые соперницы это учитывают. Но не думаю, что все выходят на корт именно с этой мыслью, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.