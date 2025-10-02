24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что он считает своим «тайным удовольствием», отметив, что любит есть сладости.

– Когда никто не смотрит, какое «тайное удовольствие» удерживает ваш разум в безопасности?

– Я сладкоежка (улыбается). Так что какой-нибудь десерт… Да любой десерт, не какой-то конкретный. Разные вкусняшки мне нравятся. А тебе нравится сладкое?

– Да, конечно.

– Назови лучший русский десерт.

– А, не знаю… мне нравится простое мороженое.

— Я разделяю твою страсть, у меня тоже страсть к мороженке, – сказал Джокович в интервью «Больше!».