«Были проблемы со здоровьем». Меншик — о снятии в Пекине и ближайших планах

Чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал своё снятие с матча на турнире в Пекине, а также рассказал, как планирует выступить на «Мастерсе» в Шанхае.

«В последнее время у меня были проблемы со здоровьем во всём теле, особенно беспокоило колено. Это привело к тому, что я снялся в четвертьфинале турнира в Пекине. Уверен: восстановление, которым я занимался эти дни, поможет мне выложиться здесь на все сто.

Соревноваться на Кубке Дэвиса и Кубке Лэйвера после ряда американских турниров было тяжело, моё тело это отвергало. С таким плотным на протяжении года графиком это неизбежно, мне кажется, я перестарался в количестве игр. В любом случае я хочу собраться с силами по максимуму, чтобы нанести решительный удар по оставшейся части турниров», — приводит слова Меншика Punto de Break.

