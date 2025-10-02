Джокович: не думаю, что смеюсь над своими убеждениями, которые были у меня в 20 лет

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, были ли у него в молодости убеждения, которые сейчас могут вызывать у него улыбку.

– Расскажи о каком-нибудь убеждении, которое у тебя было в 20 лет, а теперь, в 38, ты над ним смеёшься?

– Это очень хороший вопрос. Не думаю, что кто-то вообще задавал мне его раньше. Да, это точно первый раз, молодец. Честно говоря, не думаю, что я смеюсь над какими-то своими убеждениями, которые у меня были в 20 лет, особенно если речь о теннисе. Я действительно благодарен за то, что в молодости у меня было много уверенности в себе, много веры, что привело меня туда, где я сейчас нахожусь, – сказал Джокович в интервью «Больше!».

Джокович принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Шанхае. Он начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, в котором сыграет с хорватом Марином Чиличем.